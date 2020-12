Sony est en train d’adapter 3 films et 7 séries TV tirés de jeux PlayStation

Avec l’adaptation d’Uncharted sur grand écran et la multiplication des jeux qui font le trajet vers le cinéma, on ne doutait plus vraiment de l’envie des grands studios et constructeurs d’adapter leurs jeux les plus populaires vers d’autres médias. Une tendance confirmée par Tony Vinciquerra, président de Sony Pictures, qui a révélé à l’occasion d’une interview avec CNBC que Sony planchait sur plusieurs adaptations.

Le PlayStation-verse se met en place

Dix pour être exact. Selon Vinciquerra, PlayStation Studio – qui est un studio réservé à la production des jeux en films ou séries – serait en train d’adapter de nombreux titres vers le petit et grand écran. Selon lui, trois films et sept séries adaptés de jeux PlayStation verront le jour prochainement.

Bien entendu, le film Uncharted avec Tom Holland est compris dans le lot. On y retrouve également la série The Last of Us qui arrivera sur HBO. Quant aux autres, c’est un peu plus flou. Le sujet d’une série TV God of War a souvent été évoqué, mais difficile de savoir si cela est une réalité ou non. Et vous, quels jeux PlayStation aimeriez-vous voir à la télévision ou au cinéma ?