Sony dévoile les jeux les plus téléchargés en 2022 sur le PlayStation Store

L’heure du bilan a sonné pour les constructeurs et éditeurs qui veulent faire le point sur les chiffres de l’année 2022. On a déjà pu avoir un bon indicateur des tendances de l’année dernière en Europe avec les chiffres révélés par Games Sales Data, nous montrant que la Switch dominait encore le marché, mais c’est au tour de PlayStation de faire un compte-rendu des ventes effectuées sur son PlayStation Store, avec des classements des titres PS4 et PS5 les plus vendus de 2022.

FIFA domine toujours en Europe

Ces classements nous offrent une meilleure idée de ce qui a fonctionné sur le territoire européen durant l’année qui vient de s’écouler, même s’ils ne nous réservent pas vraiment de surprises puisque FIFA 23 est évidemment en tête chez nous. On retrouve aussi le classement des free-to-play les plus téléchargés, avec une première place qui pourra quant à elle paraître étonnante.

Voici les classements des jeux les plus téléchargés en Europe sur le PlayStation Store en 2022 :

Jeux PS5

FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare II God of War Ragnarök Elden Ring Grand Theft Auto V Gran Turismo 7 Cyberpunk 2077 Horizon Forbidden West LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Dying Light 2 Star Wars Jedi: Fallen Order Among Us NBA 2K23 F1 22 It Takes Two Stray FIFA 22 Assassin’s Creed Valhalla Sifu Far Cry 6

Jeux PS4

FIFA 23 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare II Minecraft FIFA 22 Red Dead Redemption 2 Among Us The Last of Us Part II Elden Ring The Forest Need for Speed Heat The Witcher 3: Wild Hunt The Crew 2 NBA 2K22 God of War Ragnarök A Way Out Gang Beasts F1 22 Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West

Jeux Free-to-play