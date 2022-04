Sony et le groupe derrière LEGO investissent 1 milliard chacun dans Epic Games

Epic Games et Sony entretiennent une relation qui se renforce au fil des ans. L’an passé, presque à la même date, Epic Games annonçait avoir reçu un milliard de dollars d’investissements, dont 200 millions en provenance de Sony, signe que les deux partenaires étaient plus proches que jamais. Un an plus tard, on apprend aujourd’hui qu’Epic Games a réalisé une nouvelle levée de fonds, cette fois-ci à hauteur de 2 milliards de dollars, en provenance de deux entités : Sony et KIRKBI.

Le métavers en ligne de mire

KIRKBI est peut-être un nom qui est moins connu du grand public, mais il s’agit là de la société mère du groupe LEGO, qui a justement annoncé un partenariat tout récent avec Epic Games dans la construction d’un métavers à destination des enfants.

KIRKBI et Sony viennent donc d’investir deux milliards de dollars (un milliard chacun) dans Epic Games, avec une déclaration de Kenichiro Yoshida, président du groupe Sony, qui déclare :

« En tant qu’entreprise de divertissement, nous sommes ravis d’investir dans Epic pour approfondir notre relation dans le domaine du métavers, un espace où les créateurs et les utilisateurs partagent leur temps. Nous sommes également convaincus que l’expertise d’Epic, y compris dans son puissant moteur de jeu, combinée aux technologies de Sony, accélérera nos divers efforts tels que le développement de nouvelles expériences numériques pour les fans dans le sport et nos initiatives de productions virtuelles. »

Vous l’aurez compris, le but de cet investissement est donc avant tout de donner les moyens à Epic Games de s’avancer sur le domaine du métavers, tandis que Sony pense également à l’Unreal Engine 5, qui risque d’être le moteur phare de la nouvelle génération.

Cet investissement est donc très important et bien plus massif que le dernier en date pour Sony, et il faudra voir sur quoi cette relation entre le constructeur et Epic Games va aboutir.