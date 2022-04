Unreal Engine 5 : Le moteur est disponible pour tous, The Coalition (Gears) dévoile une nouvelle démo

Epic Games nous avait donné rendez-vous aujourd’hui afin de nous reparler de l’Unreal Engine 5, son moteur nouvelle génération qui devrait être extrêmement présent dans les jeux à venir ces prochaines années. Ce sera notamment le cas pour le nouveau jeu The Witcher, mais aussi le prochain Tomb Raider, qui a été confirmé lors du State of Unreal 2022. Cette présentation avait aussi pour but de montrer différents outils du moteur, et d’annoncer qu’il était désormais disponible pour tout le monde.

Le moteur est accessible à tous

Vous pouvez donc vous rendre dès maintenant sur le site de l’Unreal Engine 5 pour télécharger le moteur, que vous soyez développeur ou non. Et histoire de bien prendre ses marques avec ces nouveaux outils, Epic Games met à disposition un jeu gratuit, nommé Lyra, qui se présente sous la forme d’un shooter en vue à la troisième personne, et qui peut être customisé pour mieux comprendre les assets mis à dispositions, ainsi que leurs effets en jeu.

On retrouve également une démo nommé City Sample, qui n’est pas jouable, et qui est issue de l’expérience The Matrix Awakens. Cette fois-ci, il est seulement question de se déplacer dans l’environnement pour mieux admirer le résultat.

Mais on notera également que The Coalition a dévoilé une nouvelle vidéo représentant une démo, ou plutôt une démonstration de cinématique, réalisée avec l’Unreal Engine 5. Ce n’est pas la première fois que le studio expérimente ce moteur, et ce que l’on voit ici ne représente pas un jeu (la vidéo n’a donc rien à voir avec un potentiel nouveau Gears).

Avec tout cela, Epic Games entend bien faire en sorte que son moteur soit utilisé par le plus de monde possible, et nul doute que cela donnera envie à des créateurs en herbe de se lancer.