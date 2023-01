Sony : Grosse fuite autour d’un nouvelle licence PS5, qui serait un RPG de science-fiction développé sur l’UE5

Sony n’a toujours pas donné de nouvelles d’un éventuel State of Play à venir ou d’un PlayStation Showcase potentiel qui se fait pourtant attendre depuis des mois. Mais si on veut se faire une idée de ce que mijote le constructeur en coulisses, on peut toujours compter sur les fuites qui n’épargnent pas les grands acteurs de ce milieu. Durant le week-end, Sony en fait les frais puisqu’une vidéo d’un jeu qui serait en développement pour la PlayStation 5 a fait surface et nous dévoile une toute nouvelle licence de shooter à la troisième personne, si l’on en croit les rumeurs.

Sony prépare son propre Gears ?

Eis o leak de um early game first party da Sony. Trata-se de um RPG Sci-fi, provavelmente feito na UE5. Estúdio seria o XDev e mais leaks irão surgir este ano. As pessoas estão apelidando o jogo de "Gears of Effect". pic.twitter.com/EPCc8tuHma — SUPERNOVAS (@supernovastv) January 8, 2023

Il est dit que cette vidéo nous présenterait un jeu développé en partie par XDev (studio interne chez PlayStation) en compagnie d’un studio externe pour le moment inconnu. On y verrait cinq petites secondes d’une version évidemment non terminée d’une nouvelle licence, développée sur l’Unreal Engine 5, qui se déroulerait dans un univers de science-fiction et qui serait de type RPG. A la vue de ce descriptif et de la vidéo, on comprend pourquoi beaucoup d’internautes ont vite comparé cela à une fusion entre Gears of War et Mass Effect, même s’il faudra attendre le produit final pour en juger pleinement.

Pour rajouter un peu de poids à cette fuite, l’insider DuskGolem (qui est connu pour ses fuites sur les jeux d’horreur type Resident Evil ou Silent Hill) affirme en avoir vu un peu plus de son côté, en déclarant que le jeu était entièrement doublé et désormais bien plus terminé que ce que l’on peut voir ici en vidéo.

On prendra le tout avec des pincettes en attendant que Sony réagisse ou dévoile officiellement cette supposée nouvelle licence.