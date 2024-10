God of War Ragnarök : une version PC exemplaire, à un détail près

Kratos plante sa hache sur Steam et l’Epic Games Store

God of War Ragnarök peut tout à fait être vu comme la seconde partie d’un grand jeu. Pour cette seconde itération en terres nordiques, l’idée était de développer l’histoire d’Atreus, notamment après la révélation de fin de jeu du précédent titre. On retrouve évidemment cette science du beat’em all revisité, et Kratos est plus puissant que jamais. Cependant, Ragnarök est plus tentaculaire que jamais, avec des zones plus ouvertes, de nombreuses quêtes secondaires et équipements cachés, et de multiples surprises. On ne va pas ici détailler le système de jeu ou les qualités et les défauts du gameplay, notre test le fera parfaitement.

Non, ce qui nous intéresse ici, c’est la qualité (ou non) du portage PC, Steam et Epic Games Store, de ce titre qui nous a valu un interminable – mais désormais culte – discours de Christopher Judge aux Game Awards. Autant le dire toute de suite, c’est une petite merveille d’optimisation malgré ses 175,7 Go bien tassés. Le titre comprend le jeu de base, mais également le mode roguelite Valhalla, d’ailleurs riche en échanges savoureux entre Kratos et l’inénarrable Mimir.

Une claque graphique finalement peu gourmande en ressources

Avec un AMD Ryzen 5 5600X, une RTX 3060, et 32 Go de RAM, God of War Ragnarok tourne comme un coucou parfaitement réglé. Il s’agit bien évidemment d’une très solide configuration, mais nombre de titres récents sont beaucoup, beaucoup plus gourmands dès qu’il s’agit de tirer parti de toutes les options disponibles. En regardant les configurations proposées par Sony, on remarque que de nombreux PC gamer, même relativement anciens, sont en mesure de proposer une expérience satisfaisante, au moins du niveau de ce qu’on trouve sur PS4 Pro et PS5. Reste le rendu de l’eau, qui demeure en dessous. En revanche, les éclairages sont sublimés, rendant cette pure claque graphique encore plus saisissante.

Parmi les options, on note la possibilité de déverrouiller la fréquence d’images, l’intégration du FSR d’AMD, du DLSS de NVIDIA, de l’Intel XeSS, ou encore d’une compatibilité avec les écrans ultra-larges en 21:9 et 32:9. Un affichage de l’utilisation de la VRAM peut même vous aider à ajuster les option pour être au max sans mettre vos composants dans une situation difficile. Les fonctionnalités liées à la plateforme de Valve sont aussi présentes, à l’image du stockage dans le cloud ou encore une commande pour faire des screenshots.

God of War Ragnarök : de la sorcellerie sur Steam Deck

Et puisque votre serviteur est un « iencli », comme on dit dans le milieu, il a pu essayer le titre sur Steam Deck. Là, sans évidemment atteindre un niveau de performance du même acabit, on est presque sur de la magie noire. Le titre est parfaitement jouable, modulo quelques réglages des paramètres, et offre une expérience aussi agréable que réactive en 30 fps. Evidemment, posséder le modèle OLED de la machine de Valve est un vrai plus. Pour l’autonomie, comptez sur des sessions d’environ deux heures.

Dans l’ensemble, il est extrêmement difficile de reprocher quoi que ce soit à Sony Santa Monica ou à Jetpack Interactive. Rendez-vous compte, une commande permet même de limiter les interventions d’Atreus, bien trop prompt à nous dire quoi faire toutes les dix secondes. En revanche, God of War Ragnarok n’a pas pu passer entre les mailles du filet concernant la connexion obligatoire à un compte PlayStation. Chacun jugera, mais, de notre côté, on trouve dommage de priver tout une partie des joueurs d’un titre aussi intéressant.

God of War Ragnarök PC est disponible sur Steam et l’Epic Games Store au prix de 59,99 euros.