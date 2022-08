Sony fait l’acquisition d’un nouveau studio, Savage Game Studios

Jim Ryan nous avait prévenu, Sony n’a pas fini de faire ses emplettes et compte encore acheter des studios pour renforcer ses PlayStation Studios. Mais la stratégie de Sony est bien différente de celle de Microsoft dans ce domaine. Si l’on met de côté Bungie, le constructeur japonais souhaite avant tout faire des acquisitions à plus petite ampleur, non pas pour renforcer son catalogue, mais pour trouver de l’expertise sur des domaines précis. Et l’annonce du rachat d’aujourd’hui va dans ce sens

Qui est Savage Game Studios ?

Hermen Hulst annonce aujourd’hui que la famille PlayStation Studios va encore s’agrandir. Alors non, pas de rachat d’un studio bien connu en vue, car il y a fort à parier que vous n’ayez jamais entendu parler du studio en question.

Sony vient de mettre la main sur Savage Game Studios, un petit studio spécialisé dans le jeu mobile. Sony a longtemps exprimé son envie de se lancer sur le marché, notamment avec ses licences PlayStation, et l’acquisition de Savage Game Studios est donc très importante pour accomplir cette stratégie.

Savage Game Studios est un studio encore relativement neuf, qui est cependant composé de vétérans de l’industrie puisqu’à cette tête, on retrouve d’abord Michail Katkoff, qui est passé chez Rovio, Zynga ou encore Supercell, autant dire des poids lourds du marché mobile. Nadjim Adjir, aussi passé chez Rovio, ainsi que Michael McManus, ancien d’Insomniac Games, co-dirigent le studio, qui est divisé en deux pôles, un à Berlin, et l’autre à Helsinki.

La course vers le jeu mobile

Vous vous en doutez, le rôle de Savage Game Studios sera de produire des jeux mobiles PlayStation, basés sur les plus grandes licences du catalogue.

Hermen Hulst précise que Sony va prochainement diversifier son offre en s’intéressant plus dans le mobile qu’auparavant, sans pour autant que le reste en pâtisse :

« De la même manière, nos efforts portant sur la création de jeux mobiles s’ajouteront harmonieusement à nos activités existantes, de façon à proposer au public de nouvelles manières d’interagir avec notre contenu et d’atteindre de nouvelles audiences qui ne connaissent pas encore l’univers PlayStation ni nos jeux. Savage Game Studios intègre une nouvelle division de PlayStation Studios dédiée aux jeux sur mobile, qui fonctionnera indépendamment de notre département de développement sur consoles. Cette nouvelle division se concentrera sur la création d’expériences mobiles innovantes basées sur les franchises PlayStation actuelles et à venir. »

Hulst indique que ce studio est d’ores et déjà au travail sur un « jeu d’action AAA pour mobile » qui n’a pas encore été annoncé. A partir de là, on prend les paris sur la licence concernée.