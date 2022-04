PlayStation : Jim Ryan réaffirme que d’autres rachats de studios sont à prévoir

Le renouveau du PlayStation Plus a questionné une fois de plus les ambitions de PlayStation pour les prochaines années à venir. Avec ce nouveau service, c’est tout un catalogue qu’il va falloir remplir, et les PlayStation Studios seront une partie importante de ce nouveau système (même si aucun jeu de ces studios ne sortira day one sur le programme). Ce qui veut dire que forcément, les acquisitions de studios seront également l’un des facteurs clés pour PlayStation à l’avenir, et Jim Ryan a réaffirmé que d’autres rachats étaient en cours.

Qui seront les prochains ?

Après Bungie ou encore Haven, le studio fraichement créé de Jade Raymond, Jim Ryan et PlayStation ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Lors du dernier podcast officiel PlayStation, retranscrit par VGC, Jim Ryan a bel et bien confirmé que le constructeur planchait actuellement sur d’autres acquisitions de studios :

« Nous sommes dans une très bonne situation avec les PlayStation Studios, et ce depuis quelques années. Le succès critique et commercial des jeux qu’ils ont créés… cela nous a permis d’investir massivement dans la création de contenu. Nous développons nos studios de manière organique et nous grandissons avec des acquisitions. Nous avons acquis cinq studios au cours de l’année 2021, nous sommes en discussion avec Bungie et nous en avons d’autres de prévus. Cela nous fait entrer dans un cercle vertueux où le succès engendre le succès. »

Il faut donc s’attendre à ce que PlayStation fasse de nouveau les gros titres avec plus de studios à ranger sous la bannière des PlayStation Studios. Reste maintenant à savoir lesquels, et les paris sont déjà lancés depuis un bon moment.