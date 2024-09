PlayStation dévoile une partie de ses célébrations de son 30ème anniversaire, avec une expérience gratuite Gran Turismo

Un avant-goût des festivités

Pour fêter comme il se doit cet anniversaire si spécial, PlayStation dévoile la PlayStation 5 Pr… ah non, toujours pas, mais il y a d’autres choses à découvrir chez le constructeur.

Comme « Mon Premier GT », qui n’est pas le nom d’un conte pour enfants mais une expérience gratuite qui arrivera d’ici la fin de l’année sur PS5, et qui rendra hommage à la saga Gran Turismo, plus particulièrement son premier épisode. On ignore encore à quoi cela va vraiment ressembler, mais on nous promet des voitures et des circuits appréciés des fans de la saga, histoire de vous offrir un instant de nostalgie.

Autre point important, l’arrivée de plusieurs bandes-son de licences cultes sur Spotify. Entre le mois d’octobre te le mois de janvier prochain, vous pourrez retrouver les OST suivantes sur la plateforme d’écoute :

God of War​

God of War II​

God of War: Ghost of Sparta

Twisted Metal​

Starhawk​

Unit 13

Une playlist spéciale pour les 30 ans de la marque est aussi disponible dès maintenant.

Vient ensuite la collection Shapes of Play, dont les produits seront disponibles en septembre. Parmi eux, on retrouve :

Shapes of Play: Battle , qui est un jeu de plateau façon puissance 4/morpion mais à l’horizontal

, qui est un jeu de plateau façon puissance 4/morpion mais à l’horizontal Shapes of Play: Create , qui est une série de blocs aimantés aux couleurs de la marque pour créer ce dont vous avez envie

, qui est une série de blocs aimantés aux couleurs de la marque pour créer ce dont vous avez envie Shapes of Play: Recharge, des objets relaxants à malaxer pour détendre vos mains (comme des balles anti-stress)

En plus de cela, le 21 et le 22 septembre, vous pourrez jouer en ligne sans payer le PlayStation Plus, aussi bien sur PS4 que sur PS5. D’autres annonces sont attendues pour cet anniversaire, peut-être lors d’un State of Play ?