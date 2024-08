Nouvelle fuite autour de la PS5 Pro avec le nom de la console ainsi que son design, une annonce serait imminente

Une officialisation début septembre ?

C’est encore une fois sur Dealabs que l’insider a lâché cette fuite, qui est sans doute l’une des plus importantes autour de cette machine. Tout d’abord, il est en mesure de confirmer le nom de cette nouvelle itération de la PS5, qui sera bien la « PlayStation 5 Pro ». Après tout, pourquoi aller chercher plus loin quand la simplicité peut suffire.

Ce n’est cependant pas trop se mouiller que d’affirmer cela, c’est pourquoi Billbil-kun va plus loin en montrant également le design de la PS5 Pro, via un schéma réalisé par ses soins. On peut voir que la machine arborera un look très similaire à la PS5 Slim, si ce n’est qu’elle devrait posséder plus de rainures sur le milieu. Un peu comme la PS4 Pro avec la PS4 standard, en somme. Peu de différences, que ce soit sur le devant de la console où l’on retrouverait aussi deux ports UBS-C et le bouton d’alimentation, ou bien dans le package qui contiendrait une DualSense classique.

Elle serait en revanche plus épaisse que la PS5 Slim. L’insider n’est cependant pas en mesure de dire si la PS5 Pro disposera d’un lecteur de disques ou non, puisqu’il n’a pu voir qu’une version sans lecteur. Sony utilisera peut-être la même tactique qu’avec la PS5 Slim via un lecteur de disques optionnel.

Reste à voir quand cette PS5 Pro serait officialisé. Tom Henderson pariait sur une sortie en fin d’année pour la plateforme, ce qui veut dire que Sony devrait maintenant se préparer à l’annoncer d’ici peu. Il y a quelques jours, Jeff Grubb affirmait de son côté qu’un State of Play était prévu pour la fin septembre. Un endroit idéal pour révéler la machine. Sauf que Billbil-kun indique de son côté que l’annonce devrait être formulée dans la première quinzaine de septembre. Cela ne veut pas dire qu’un State of Play aurait lieu durant cette période, étant donné que la console peut très bien être annoncée à part.

On reste donc aux aguets puisque ce n’est maintenant qu’une affaire de jours avant que l’on connaisse le fin mot de cette (trop) longue histoire.