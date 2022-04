Sonic Origins : Les premiers jeux de la série vont être retirés des stores en amont de la sortie de la compilation

Décidément, le marketing qui entoure Sonic Origins a bien du mal à séduire depuis l’annonce de la date de sortie du titre, notamment à cause d’un tableau de bonus de précommande et d’éditions premium qui avait de quoi causer des nœuds au cerveau. Et cela ne risque pas de s’arranger avec cette bien mauvaise nouvelle, puisque l’on apprend que Sega va retirer de la vente les jeux de la compilation sur les différents stores numériques.

Sega fait le ménage pour sa compilation

Eurogamer rapporte que Sega va de retirer de la vente les versions standalones de Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD, qui étaient tous vendus pour une poignée d’euros seulement. Ces versions ne seront plus accessibles dès le 20 mai prochain, en dehors des versions Switch de Sonic 1 et 2 (ce dernier étant disponible dans l’abonnement Nintendo Switch Online).

On imagine que la raison de ce retrait est simple : Sega souhaite que les gens se dirigent désormais vers la compilation, proposée à un tarif nettement plus élevé. Et même si des améliorations sont au programme de cette version, on pourra regretter que le choix ne soit plus offert aux consommateurs.

Sonic Origins sera disponible dès le 23 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.