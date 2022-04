Sonic Origins : De nouveaux détails apparaissent avec un trailer, sortie le 23 juin

Afin de célébrer les 30 ans de Sonic, Sega nous a dévoilé l’année dernière une compilation des premiers jeux mettant en vedette le hérisson bleu, et qui répondait au nom de Sonic Origins. Depuis, silence radio autour du projet, qui ne s’est pas montré durant ces derniers mois. Il aura donc fallu attendre une fuite du PlayStation Store pour en découvrir un peu plus sur la compilation.

MAJ : Sega a publié un trailer dans la foulée. disponible ci-dessous, avec la date de sortie. Vous trouverez ci-dessous l’article d’origine.

Celebrate the games that started it all. Sonic Origins arrives June 23rd, 2022! pic.twitter.com/7S3cypS0bY — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) April 20, 2022

Un remaster avec quelques nouveautés

C’est donc sur sa page PS Store que Sonic Origins a fait son retour, visiblement en marge d’une annonce à venir tout prochainement. Cette page nous permet alors de faire enfin le plein d’informations sur la compilation, qui regroupera les jeux Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD avec un travail de remasterisation au programme.

On nous précise alors que cette compilation va inclure « de nouvelles zones à explorer, de nouvelles animations et un tout nouveau mode anniversaire ».

Ce mode Anniversaire permettra notamment d’avoir accès à des vies infinies et une résolution élevée, tandis qu’un mode Classique nous donnera l’occasion de jouer à l’ancienne, à la dure, avec des vies limitées. Au rayon des nouveautés de ce remaster, on nous indique que l’on pourra débloquer des défis et des niveaux spéciaux dans un mode Musée du jeu, tandis que de nouvelles animations d’intro et de fin ont été ajoutées à chaque jeu.

Sonic Origins sera disponible le 23 juin prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.