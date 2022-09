Sonic Frontiers passe en super-vitesse pour sa bande-annonce du Tokyo Game Show

Le Tokyo Game Show n’a même pas encore ouvert ses portes que l’on est inondé d’annonces. Sonic Frontiers sera évidemment l’une des stars du salon japonais, puisque c’est le dernier grand événement avant sa sortie en novembre. Le titre a déjà dévoilé pas mal de choses ces derniers temps, mais on le retrouve aujourd’hui avec un nouveau trailer, qui nous montre une transformation bien connue pour le hérisson bleu.

Un trailer qui en montre un peu trop ?

C’est une nouvelle fois sous le thème de fin composé par ONE OK ROCK que Sonic Frontiers nous montre ici de nouvelles images, en présentant quelques ennemis imposants qui vont forcer Sonic à se transformer en Super Sonic pour prendre un peu de hauteur, et même voler pour affronter ces adversaires pas comme les autres.

On ne sait pas encore si cette transformation sera accessible tôt dans l’aventure, où s’il faudra attendre d’avoir récupéré toutes les Emeraudes du Chaos. On espère donc que cette séquence ne nous montre pas l’une des scènes se déroulant à la fin du jeu, ce qui serait tout de même très dommage.

Sonic Frontiers sortira le 8 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.