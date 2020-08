Song of Horror date ses versions PlayStation 4 et Xbox One

Après quelques années à vide, le genre Survival Horror a le vent en poupe. Bien que Silent Hills n’ait finalement pas vu le jour, les sorties anxiogènes sont nombreuses ces trois dernières années, avec notamment du Resident Evil 2 et Song of Horror. Le dernier, très inspiré du travail de Capcom dans les années 90, a visiblement fonctionné sur PC.

Sortie en octobre sur consoles

Malgré son format épisodique pour le moins déroutant, même si de plus en plus courant, Song of Horror est parvenu à convaincre une bonne partie des joueurs s’y étant essayé. Et ce grâce à son ambiance très référencée, rappelant à bien des égards les productions horrifiques des années 90. Un âge d’or du Survival Horror, en somme. Ainsi, le titre de Protocol Games est parvenu à trouver son public, et connaîtra même une sortie sur consoles.

Déjà annoncée, cette parution sur PlayStation 4 et Xbox One n’avait néanmoins pas été précisée. C’est maintenant chose faite ! Le titre de Protocol Games paraîtra en effet sur ces deux nouveaux supports le 29 octobre prochain. Deux malheureux jours seulement avant la fête d’Halloween, donc, un moment idéal pour découvrir une oeuvre aussi effrayante qu’immersive.

Rendez-vous le 29 octobre prochain pour découvrir ce que vaut Song of Horror sur PlayStation 4 et Xbox One.