Song of Horror : un mode sans mort permanente disponible

Le jeu d’horreur épisodique Song of Horror, dont le cinquième et dernier chapitre sort aujourd’hui, se voit doté d’une mise à jour qui ajoute une nouveau niveau de difficulté sans mort permanente, ce qui est à la base la particularité du titre.

Pour ceux qui veulent profiter de l’histoire

Les équipes de Protocol Games et de Raiser Games ont communiqué sur leur nouveau mode de jeu implanté en conseillant quand même aux joueurs de jouer avec le système de mort permanente lors de leur première partie et de switcher sur le mode ‘E.T.A. Hoffman’ si ils venaient à trouver le titre trop difficile ou si ils voulaient seulement profiter du scénario. Song of Horror sortira plus tard sur PlayStation 4 et Xbox One probablement dans une édition regroupant tous les épisodes.