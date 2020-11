Orphelins des Fens Assassin's Creed Valhalla

Deuxième chapitre de la quête Le chant de Soma, Orphelins des Fens fait suite à la quête La Grande Armée éparpillée. Après avoir retrouvé Soma à Middletun, vous allez devoir partir à la recherche de trois de ses conseillers. En tout début de quête, vous dévoilerez un nouveau membre de l’Ordre : Wigmund.

Allumer le fanal

Avant de partir à la recherche des conseillers de Soma, vous allez devoir allumer un fanal au sommet d’une tour afin de permettre aux différents soldats perdus de retrouver leur chemin. Escaladez la tour et interagissez avec le fanal pour l’allumer.

Trouver et sauver les conseillers de Soma

Les trois conseillers seront éparpillés non loin de votre position.

Le premier conseiller (numéro 1 sur l’image ci-dessus) se situera au niveau du campement des basses terres et a été fait prisonnier par vos ennemis. Tuez les en essayant de rester discret grâce aux herbes hautes puis, une fois tous les ennemis éliminés, libérez le premier conseiller.

Le deuxième conseiller, ou plutôt la deuxième, sera prisonnière au niveau des Ruines de la villa de Gratien. Éliminez les différents ennemis puis entrez dans la maison ciblée par le marqueur de quête pour libérer Birna.

Il ne vous restera plus qu’à libérer un seul conseiller. Celui-ci sera cerné par une meute de loups et, malgré votre surnom d’Ami des Loups, vous allez devoir les éliminer un par un pour sauver l’ultime conseiller de Soma. Une fois les loups tués, montez sur la tour et soignez le conseiller

Rejoindre le campement de Soma

Une fois les conseillers sauvés, il ne vous restera plus qu’à retourner au campement de Soma. Appelez votre cheval et vous y serez assez rapidement. Faites attention sur le chemin aux bêtes sauvages telles que les sangliers.

Une fois revenu à Middletun, une cinématique se déclenchera et Soma vous proposera de rester dormir dans le campement pour vous remercier. La quête Orphelins de Fens se terminera à la fin de cette cinématique et vous récompensera avec de l’expérience. Vous débloquerez la quête Gloire regagnée.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.