Boite noire : Halite | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Dans Horizon Forbidden West, en plus de sauver le Monde une fois de plus, Aloy se doit de réaliser diverses activités annexes. Parmi elles, il vous faudra notamment rechercher et trouver 12 boites noires cachées un peu partout sur la carte du jeu et qui recèlent des informations sur le Monde d’avant. 12 boites en tout sont dissimulées dans le Monde et l’une d’elles se trouve dans la ville de Halite, au Nord de la carte.

Où trouver la Boite Noire de Halite dans Horizon Forbidden West ?

Rendez-vous au sein même du village d’Halite et trouvez la Chasseuse au centre du village, à l’arrière d’une carcasse d’avion que vous trouverez facilement. Puis, retirez la grille d’aération se trouvant derrière les habitants grâce à votre Attracteur et entrez dans le tuyau. Une fois dans l’appareil, repérez la boite noire se trouvant sur le sol et ramassez-la.