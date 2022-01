Légendes Pokémon Arceus continue sa formation et après la fabrication des Poké Balls, il est temps d’apprendre à remplir le Pokédex puisque c’est un peu l’objectif le plus important de ce jeu.

Début des recherches : les tâches Pokédex – Quatrième mission de Légendes Pokémon Arceus

Description de la mission : Afin de compléter le Pokédex, vous devrez accomplir des tâches Pokédex. Allez parler au Professeur Lavande pour en savoir plus à ce sujet.

A nous le Pokédex !

Dans la suite du dialogue de la mission précédente, le Professeur Lavande vous confie l’objet le plus important du jeu, à savoir le Pokédex. Il compte vous enseigner comment le remplir en vous accompagnant sur le terrain.

Le début des missions secondaires

Avant de prendre la route, Émillion vous interpelle pour vous confier la première mission secondaire du jeu Chenipotte peut évoluer ?. Sachez d’ailleurs que trois autres missions sont à récupérer à Rusti-Cité à ce moment-là :

Un Étourmi tout mimi

Les oreilles de Lixy

Grand Mustébouée, petit Mustébouée

Notez que la quête avec Lixy peut être faite immédiatement puisqu’il suffit de montrer un Lixy et vous en avez capturé un lors de l’épreuve.

Rendez-vous dans les Plaines Obsidiennes pour écouter les explications du Professeur Lavande au sujet des tâches Pokédex.

Sortez de la ville pour aller aux Plaines Obsidiennes. Au bivouac, le Professeur vous explique ce que sont les tâches Pokédex, une liste de petits objectifs qui permettent d’ajouter des infos dans le Pokédex. Et Lucia / Aurel vous montre l’esquive pour échapper aux attaques des Pokémon et qui se fait avec le bouton Y.

Suivez Lucia / Aurel et écoutez ses conseils.

C’est le premier petit moment de liberté de Légendes Pokémon Arceus. Vous devez suivre votre collègue qui vous présente quelques Pokémon de la zone mais le jeu vous laisse vous éloigner et capturer tout ce qui bouge. Ce que vous devez faire, en plus de ramasser les matériaux mais attention à ne pas trop abuser non plus pour ne pas vous retrouver à court de Poké Balls.

Après avoir eu des explications sur Keunotor, Étourmi, Mustébouée, vous devez rejoindre une dernière fois votre collègue pour recevoir la Boîte à Outils. Cet item permet de confectionner des objets à n’importe quel moment, pratique quand votre stock de Poké Balls est dangereusement bas.

Faites votre rapport sur l’avancement des tâches Pokédex au Professeur, et atteignez l’objectif de points de recherches Pokémon.

Retournez au Bivouac pour consulter le Professeur et savoir combien de points de recherches vous avez récolté avec vos premières captures. Il faut un minimum de 500 points pour que Légendes Pokémon Arceus vous laisse passer à la suite du jeu. Si vous n’avez pas assez, continuez de capturer des Pokémon en essayant de varier les espèces.

Allez annoncer à Selena, la Cheffe de Corps, que vous avez atteint l’objectif de points de recherches Pokémon.

Maintenant que vous avez assez de points, vous pouvez retourner voir Selena pour officialiser votre promotion au Rang une étoile du Groupe Galaxie, ce qui vous permet d’utiliser des Pokémon jusqu’au niveau 20, mais aussi des Masse Balls. Selena vous donne d’ailleurs les méthodes pour faire des Masse Balls et des Rappels.

Vous pouvez retrouver vos amis au Hardi Gourmand où ils vous expliquent qu’une personne dénommée Ryza a une requête pour vous.

