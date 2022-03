Ombres du passé | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Au sein de la seconde grosse ville rencontrée au cours de votre épopée dans Horizon Forbidden West, Cagnard, vous rencontrerez un prisonnier qui vous donnera une quête annexe de niveau 7, Ombres du passé.

Localisation : Cagnard, quête donnée par le prisonnier Conover

Récompenses : 1750 XP + 2 points de compétence

Rejoindre la clairière

La clairière où débute votre mission se trouve à l’Est de Cagnard, tout proche de la zone de chasse des Couards. Vous trouvez d’importantes traces de sang. Utilisez votre focus pour scanner et trouver 3 zones violettes qu’il va falloir aller examiner pour en savoir plus sur les événéments.

Suivez les traces

Utilisez le focus pour suivre les traces de Conover jusqu’à parvenir à un troupeau de tunneliers que vous pouvez abattre ou esquiver en silence. Suivez le chemin menant vers un pont pour trouver d’importantes traces de sang à nouveau. Examinez-les puis traversez le pont avant de descendre et d’examiner le poste de guet et plus particulièrement les bandages au sol.

Suivez de nouveau les traces jusqu’à parvenir à une falaise à escalader menant à une grotte. Aventurez-vous dans la grotte jusqu’à rencontre les membres d’Eclipse.

Tuer les membres de l’Eclipse

Ils sont une petite dizaine et sont finalement assez faciles à vaincre à partir du moment où vous restez mobiles et évitez leurs attaques au corps à corps. Une fois les membres de l’Eclipse morts, avancez dans la planque jusqu’à une sorte de tente pour trouver le cadavre de Rayad, un des membres, qu’il vous faut examiner.

Retourner voir Conover

Utilisez un pack de déplacement rapide ou allez-y avec la bonne vieille méthode mais Conover vous attend à Cagnard. Une fois la cinématique terminée, vous débloquez la quête annexe Ombres de l’Ouest.

N’hésitez pas à consulter notre guide des quêtes annexes ou activités diverses dans le monde ouvert afin de compléter votre 100%.