Ombres de l’Ouest | Soluce annexe Horizon Forbidden West

A la suite de la quête annexe Ombres du passé dans Horizon Forbidden West, vous débloquez la suite directe intitulée Ombres de l’Ouest, une quête de niveau 10.

Localisation : Ouest prohibé, Sud-Ouest de Mélopée

Récompenses : 2625 XP + 3 points de compétence

Rejoindre les coordonnées de la planque de l’Eclipse

Les coordonnées de la planque pointent vers l’Ouest de la carte, plus précisément au Sud-Ouest de Mélopée et au Nord de Latopolis. Une fois sur place, éliminez les machines et humains se trouvant devant le grand pont de la planque puis allez aux portes principales pour parler à Yef, un prisonnier Utaru.

Trouver Vezreh

Vous devez pénétrer dans le camp Frontières de l’Ombre pour trouver le chef Vezreh. Pour cela, montez à l’échelle sur la gauche puis suivez les chemins autour du camp pour trouver une petite fente au bout par laquelle vous faufiler. Une fois dans le camp, éliminez tous les soldats et machines puis repérez la porte avec le bouton d’accès bleu au fond.

Entrez et libérez les soldats détenus. Puis, trouvez l’entrée de la chambre de Vezreh pour un combat qui s’annonce dantesque.

Tuer Vezreh

Vezreh vous enverra d’abord un Ravageur, une machine très puissante qui est vulnérable aux attaques à base d’acide et d’eau de purge. Restez très mobile car le Ravageur dispose d’attaques très puissantes dont un rayon électrique qui balaye le sol et vous fait vous écrouler pour ensuite mieux vous attaquer au corps à corps. Sautez au bon moment donc pour éviter cette attaque. Utilisez vos armes et restez à l’abri pour l’éliminer puis attaquez vous à Vezreh.

Il dispose d’un canon très puissant qui vous infligera de lourds dégâts. Restez alors à l’abri le plus possible jusqu’à ce qu’il doive recharger. Cela vous laisse le temps de lui infliger plusieurs flèches en plein dans la tête pour le faire plier au bout de quelques essais. A la fin, une fois la grotte totalement détruite, ne partez pas mais scannez plutôt la chambre du malfrat.

Il vous faut trouver 3 documents : 1 se trouve devant vous, le deuxième au fond de la pièce et un troisième derrière la bouche d’aération qu’il vous faut sortir avec votre Attracteur. Puis, allez parler à Yef pour mettre un terme à la mission.

