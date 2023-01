Soldes 2023 : La manette Xbox Elite sans fil Series 2 Core passe sous les 100 €

Les soldes d’hiver 2023 ont officiellement débuté ce matin à 8 heures et quelques promotions intéressantes ont pu passer sous votre radar. On mettra ici de coté les jeux pour se concentrer sur le domaine de l’high-tech et celui des périphériques, avec une promotion qui vaut le coup d’œil sur la manette Xbox Elite sans fil Series 2 Core, qui est pourtant assez récente.

Où trouver la manette Xbox Elite sans fil Series 2 Core au meilleur prix ?

Si vous étiez passés à côté de son annonce, la manette Xbox Elite sans fil Series 2 Core est en quelque sorte une version allégée de la manette manette Xbox Elite Series 2, réputée pour être l’une des meilleures manettes du marché.

Habituellement affichée au prix de 129 €, elle profite aujourd’hui d’une belle promotion avec 30 € de moins, puisqu’on retrouve la manette Xbox Elite sans fil Series 2 Core à seulement 99 € chez Cdiscount le temps de ces soldes.

Cette Series 2 Core se veut être un peu plus accessible avec un tarif d’entrée plus abordable, tout en conservant une finition d’excellence et quelques options pour paramétrer les touches afin de vous offrir une expérience personnalisée selon vos besoins et envies. Elle dispose également d’une meilleure autonomie et d’une très bonne prise en main grâce à son revêtement. Vous pouvez ensuite améliorer cette manette avec un pack d’accessoires vendu à part, pour profiter d’options encore plus grandes.