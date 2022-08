Skullgirls ajoutera marie en 2023 (enfin)

Skullgirls avait les finales de son tournoi EVO 2022 dès le premier jour, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des choses à annoncer que la communauté attendait depuis très très longtemps. On a donc au moins à ça se mettre sous la dent avant que Guilty Gear Strive, King of Fighters XV et Street Fighter 6 (enfin on l’espère), fassent leurs annonces de personnages.

Skullgirls arrête les détours

Skullgirls 2nd Encore et Skullgirls Mobile accueilleront donc Marie en 2023. Il faut dire que le personnage est à la fois la fameuse Skullgirl qui donne son nom au jeu mais aussi la principale antagoniste, elle était donc évoquée comme DLC possible dès 2013. Les développeurs affirmaient que son mode histoire était essentiel pour comprendre l’intrigue canonique du jeu, tout comme celle de Black Dahlia qui sortira d’ici là.

Les fans devraient donc être enfin récompensés après 10 années d’attentes. Mais il faut reconnaître que le suivi du jeu a été très tumultueux au fil des années entre les différentes versions, les changements d’éditeurs mais aussi à cause du comportement du lead gameplay designer avant et après les révélations sur son comportement toxique.

Marie sera le dernier membre de la Saison 1 de 2nd Encore et comme pour Black Dahlia disponible sous cette forme depuis juin, celles et ceux qui ont le Pass sur PC pourront la tester en avance en participant à l’alpha de la combattante. Prévu pour cette année, le quatrième personnage avait été repoussé en mai à l’année prochaine en mai, en même temps que l’annonce de versions Xbox qui n’ont pas été mentionnées ici.

Skullgirls 2nd Encore est disponible sur PlayStation 4, Switch, PC et même PS Vita qui, sans surprise, ne reçoit pas les mises à jour et les DLC. La Switch les aura quant à elle avec du retard. Les versions Xbox One et Xbox Series sont prévues pour cette année.