Silent Hill 4 : The Room est désormais disponible sur GOG

Quelques jours à peine après avoir rendu disponibles au sein de sa boutique quelques épisodes des licences Metal Gear, Castlevania et Contra, GOG intègre un jeu d’une série toute aussi culte développée par Konami. En effet, Silent Hill 4: The Room arrive dès aujourd’hui en tant qu’unique épisode de la licence accessible sur la plateforme en ligne.

L’appartement 302 vous rouvre sa porte

Au prix de 9,99€, vous pourrez suivre les aventures de Henry Townshend, mystérieusement coincé dans son propre appartement. Il constate alors depuis peu qu’un énorme trou dans sa salle de bain est apparu, et que celui-ci peut l’emmener vers un univers parallèle où il découvrira de sombres mystères liés à de sordides histoires de culte et de meurtres.

Ainsi, le survival-horror réapparaît plus de 16 ans après sa sortie initiale sur PlayStation 2 et Xbox en juin 2004, puis un portage sur PC en septembre de la même année. Cette nouvelle disponibilité constituera peut-être pour vous une occasion de découvrir (ou redécouvrir) le quatrième épisode d’une des saga horrifiques les plus marquantes de l’Histoire.