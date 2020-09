Konami : Les licences Metal Gear Solid, Castlevania et Contra arrivent sur GOG

Tandis que les rumeurs du côté de Konami ont pu mettre en lumière un retour rêvé de la licence Metal Gear Solid, par l’intermédiaire notamment d’un remake à mettre largement au conditionnel, c’est davantage une confirmation du listing sur PC à Taïwan de certaines licences historiques de la firme japonaise.

Ainsi, en ce 25 septembre, nous apprenons l’officialisation de la disponibilité de titres des séries Metal Gear Solid, Castlevania, ou encore Contra, sur PC via GOG.

Huit classiques pour une trentaine d’euros

Ainsi, ce sont donc pas moins de huit titres parmi ces trois licences qui se rendent accessibles sur la plateforme en ligne. Voici la liste complète des titres :

Metal Gear (5,99€)

Metal Gear Solid (9,99€)

Metal Gear Solid 2: Substance (9,99€)

Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra (5,99€)

Notons que nous avons droit pour Metal Gear Solid 2 à sa version Substance sortie initialement en 2003, qui contient moult contenus supplémentaires tels que les 350 « missions VR » et 150 missions alternatives, les Snake tales (missions supplémentaires avec Solid Snake), ou encore de nouveaux modes et personnages à incarner.

Concernant Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra, la collection regroupe cinq jeux en la présence de Castlevania, Castlevania II: Simon’s Quest, Castlevania III: Dracula’s Curse, Contra, et Super C.

Voilà de quoi (re)découvrir des titres qui ont fait les beaux jours de Konami, dès maintenant disponibles sur GOG.