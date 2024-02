Konami nous montre les combats de Silent Hill 2 Remake et sort un nouvel opus gratuitement sur PS5

D’abord, un petit message

Présenté comme une introduction à l’univers Silent Hill pour conquérir une nouvelle génération de fans, Konami a dévoilé SILENT HILL: The Short Message lors du dernier State of Play de Sony. Le titre est disponible dès maintenant et gratuitement sur PS5. On va suivre Anita, la protagoniste principale, dans un périple au sein d’un complexe d’appartements désertés à la périphérie de Silent Hill. Son but étant de retrouver une amie. Ce voyage conduit Anita à affronter une vérité occultée qu’elle tentait de dissimuler. Konami prévient d’ailleur que le ton du jeu pourra être assez dur avec des thèmes comme le harcèlement en ligne ou le suicide.

Les amateurs de la série peuvent également explorer le processus de création de SILENT HILL: The Short Message à travers une série de cinq vidéos en coulisses, mettant en lumière le travail du réalisateur, des acteurs et de l’équipe de développement. L’ensemble est disponible sur la chaîne Youtube officielle de Silent Hill.

Silent Hill 2 montre ses mécaniques de combat

Konami a également publié une nouvelle bande-annonce pour Silent Hill 2, le remake développé par Bloober Team. Celui-ci se concentre sur le système de combat qui a évolué par rapport au jeu original. Les monstres iconiques sont de retour, notamment les Infirmières et le Mannequin. A voir si les fans seront convaincus pour cette nouvelle approche car on rappelle que les attentes sont extrêmement élevées pour ce classique du jeu vidéo.

Silent Hill 2 Remake sortira sur PS5 et PC à une date encore inconnue. Il y a des chances pour qu’il arrive en 2024 mais rien n’est confirmé pour le moment.