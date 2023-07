Tesco, une grande chaîne de magasins britannique, abandonne la vente de jeux physiques au Royaume-Uni

Un aperçu de l’avenir ?

Le Royaume-Uni est l’un des marchés les plus importants en matière de jeu vidéo. À chaque sortie d’un gros titre AAA, les ventes sur le territoire sont scrutés en premier lieu afin de jauger la popularité d’un jeu. Cependant, l’une des données majeures à prendre en compte, c’est que le format dématérialisé représente la majorité des ventes depuis quelques années (la pandémie ayant sans doute donné le coup de grâce).

Même si les boîtes de jeu ne vont pas disparaître du jour au lendemain, elles s’effacent lentement, mais surement, au profit du tout numérique. Cette année, par exemple, l’une des sorties majeures, Alan Wake 2, ne sera pas proposé en version boîte. Chez nos voisins d’Outre-Manche, le mouvement s’accélère.

Le site Gamesindustry.biz révèle aujourd’hui que la chaine de supermarchés Tesco ne proposera plus de jeux vidéo physiques à la vente dans ses 2800 magasins. Pour se faire une idée de l’impact de cette décision, c’est comme si le groupe Carrefour prenait exactement la même décision pour ses magasins en France.

Ainsi, une fois que les stocks seront épuisés, le rayon jeu vidéo disparaîtra purement et simplement des enseignes. Tesco explique cette décision par une évolution des habitudes de consommation des joueurs. On ne peut pas vraiment leur donner tort au vu des derniers exemples en date. Récemment, les versions physiques de Diablo 4, Final Fantasy 16, Street Fighter 6 et F1 23 ont représenté moins de 18 % des ventes au Royaume Uni.

Les défenseurs des versions boîtes sont encore nombreux et le dématérialisé pose de sérieuses questions, notamment en ce qui concerne le marché de l’occasion ou encore la préservation des jeux sur le long terme. Heureusement, on sait qu’il y a toujours un marché pour ces boîtes de collection, on pense par exemple à des structures qui proposent déjà ce genre de service pour les jeux indépendant comme Just for Games ou Limited Run Games.