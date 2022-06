Le survival horror SIGNALIS sortira en fin d’année sur PC et consoles

Déjà annoncé il y a quelques temps, le jeu SIGNALIS a profité du Summer Game Fest pour refaire parler de lui et annoncer aussi bien ses supports que sa date de sortie.

SIGNALIS c’est pour bientôt

SIGNALIS will release Oct 27 2022

L’éditeur Humble Games et les développeurs de rose-engine nous ont ainsi prévenu de l’arrivée de SIGNALIS ce 27 octobre 2022 sur les supports suivants : PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. A noter que le titre sera également accessible via le Game Pass dès le jour de la sortie.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout, il s’agit d’un soft de type survival-horror dans lequel vous incarnez Elster, une technicienne Replika dans un futur dystopique déshumanisé. Il vous sera demandé de résoudre un mystère cosmique tout en échappant à des monstruosités terrifiantes sur une planète inconnue, le tout dans une ambiance graphique proche d’un rendu de PlayStation première du nom.