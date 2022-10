SIGNALIS présente un peu de gameplay, la version physique en précommande

Développé par Rose-Engine et chapeauté par Humble Games pour l’édition, SIGNALIS est un titre indépendant qui sortira dans une dizaine de jours. Expérience horrifique qui nous enverra dans un futur dystopique déshumanisé, le soft a dévoilé une nouvelle bande-annonce, faisant office de tour d’horizon du gameplay. Et pour ne pas changer de ses précédentes apparitions, le titre reste toujours aussi mystérieux qu’intriguant.

Aussi en version physique

Elster, technicienne Replika dans un futur dystopique, va devoir résoudre un mystère tout en échappant à des monstruosités sur une planète inconnue qui veut sa peau. Cette nouvelle vidéo ne nous apprend rien de vraiment nouveau mais alimente le mystère autour du titre, qui se veut tout de même très cryptique, avec une proposition qui pourrait bien satisfaire les joueurs et joueuses avides d’une expérience horrifique différente.

La bonne nouvelle, c’est qu’une version physique est bien prévue pour ce jeu indépendant. Annoncée plus tôt cet été, celle-ci est maintenant en précommande et sortira le 21 février 2023. Cependant uniquement accessible sur PlayStation et Switch, celle-ci est listée à 29.99€ sur Amazon et Micromania :

La sotie de Signalis approche bien vite puisque le jeu sera disponible le 27 octobre 2022. Quant aux plateformes, il arrivera en numérique sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Switch, et donc en physique sur ces deux dernières en 2023.