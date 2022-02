Sifu s’offre un superbe trailer en live Action avant sa sortie

Quelques jours avant sa sortie, Sifu nous montre que ses inspirations cinématographiques sont bien réelles avec un trailer en live action résumant l’atmosphère du jeu tout en nous offrant quelques jolis bourre-pifs.

C’est malin, on veut un film maintenant

Une histoire de vengeance et beaucoup de bastons, voici comment on peut simplement résumer Sifu. Et pourtant, ces ingrédients suffisent à nous donner envie tant le gameplay des créateurs d’Absolver semble jouissif comme le décrit notre dernier aperçu du jeu. Ce trailer évoque d’ailleurs assez bien ce à quoi vous pouvez attendre, et notamment le mécanisme de vieillissement qui permettra de vous relever après une mort au prix de quelques années de vie. Vous gagnerez ainsi en force pour faire face au nombreux défis du titre.

En attendant, sachez que ce trailer fracassant a été réalisé par Christopher Clark Cowan, l’homme est assez connu pour son travail sur tout ce qui touche aux scènes d’action dans différents long-métrages dont le récent Shang-Chi de Marvel qui fait également la part belle aux arts martiaux.

Sifu est attendu le 8 février prochain sur PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 et PlayStation 5.