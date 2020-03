Shinsekai: Into the Depths maintenant disponible sur Switch

Parmi les nombreuses annonces du Nintendo Direct surprise de ce 26 mars, on y retrouve celle du portage de Shinsekai: Into the Depths sur Switch. Le titre, sorti sur iOS en septembre dernier avec l’Apple Arcade, profite ainsi d’un portage sur la machine de Nintendo, et une sortie dans la foulée.

Direction les profondeurs marines

Disponible depuis ce 26 mars, Shinsekai: Into the Depths peut-être téléchargé au prix de 19.99€ sur l’eShop de la machine. Comptez un peu plus de 2.3 Go pour installer ce jeu d’exploration et de plateforme qui vous enverra dans les profondeurs sous-marine, à la recherche de nouveaux coins.

Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi l’actualité autour du jeu, il faut savoir que c’est un titre sorti en septembre dernier sur l’Apple Arcade. Aussitôt annoncé, aussitôt disponible, ce portage Switch nous permettra de vivre l’aventure partagée auprès d’un aquanaute dans un monde où toute l’humanité est contrainte de vivre sous l’eau. On notera une direction artistique atypique et une ambiance musicale originale puisque le tout a été enregistrée sous l’eau.