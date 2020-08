Shattered – Tale of the Forgotten King a droit à un nouveau journal de développeurs

Cela faisait un moment que Redlock Studio n’avait pas partagé de nouveau journal de développeurs avec la communauté à propos de Shattered – Tale of the Forgotten King, et l’équipe a choisi l’AG French Direct pour donner quelques nouvelles.

Les coulisses de cet univers

Durant quelques minutes, Maxime René, directeur créatif du titre, revient sur le tout début du projet, son premier look et ses prémices, notamment via un financement sur Kickstarter.

On en apprend également un peu sur le lore de cet univers intriguant, influencé par Lovecraft ainsi que divers univers de dark fantasy. On a aussi droit à de nombreux extraits de gameplay qui mettent en avant les combats du titres, qui se veulent exigeants et dynamiques.

Shattered – Tale of the Forgotten King est disponible en accès anticipé sur Steam. Pour en apprendre plus sur le titre, vous pourrez retrouver très prochainement notre interview exclusive de Maxime René, alors restez connecté.