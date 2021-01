Shattered – Tale of the Forgotten King sortira de son accès anticipé le 17 février

Après une longue phase d’accès anticipé sur Steam, Shattered – Tale of the Forgotten King sortira officiellement très bientôt.

Une future pépite française ?

En juin 2019, le studio lyonnais Redlock Studio lançait Shattered – Tale of the Forgotten King sur Steam après un kickstarter réussi en 2016. Nous en parlions d’ailleurs l’année dernière lors de notre AG French Direct, un évènement mettant en lumière les jeux vidéo francophones à venir. Les développeurs nous avaient ainsi parlé de leur projet à travers un journal de développeur. Ces rôlistes dans l’âme ont choisi ce format pour donner corps à leur univers mêlant dark fantasy, ccience-fiction et peurs lovecraftiennes.

Shattered – Tale of the Forgotten King prend la forme d’un Action-RPG dans un monde semi-ouvert sombre et onirique appelé Hypnos. Le gameplay alterne entre phases de combats en 3D et de la plateforme en 2.5D à la manière d’un NieR Automata. Vous incarnez un voyageur amnésique et muet qui va voyager dans cet environnement énigmatique pour retrouver son nom et le don de parole, mais comme nous l’avaient confié les développeurs, le lore réserve bien des surprises.

Shattered – Tale of the Forgotten King sortira donc officiellement sur PC le 17 février prochain.