Shattered : Tale of the Forgotten King est annoncé pour cette année sur consoles

Après être sorti sur PC en février 2021, Shattered : Tale of the Forgotten King s’annonce enfin sur consoles afin que plus de monde profite de ce jeu indépendant très sympathique.

Voyage au bout de la noirceur

Pour éditer son jeu sur consoles, le studio français Redlock a fait appel à Forthright Entertainment. On l’attend donc pour le premier trimestre de l’année 2022 sans plus de précision pour le moment. On sait toutefois que Shattered : Tale of the Forgotten King est un jeu indépendant qui mérite le coup d’œil de par ses ambition et son univers onirique.

N’hésitez pas à jeter un œil à notre test de l’année dernière pour plus d’informations, mais sachez que le titre vous mettra dans la peau du Voyageur, un héros silencieux qui se réveille dans les limbes du monde détruit et fragmenté d’Hypnos. Pour retrouver son nom, il va partir en quête d’un étrange roi disparu. Durant cette aventure, vous allez explorer de nombreux lieux, parfois vastes, et combattre bon nombre d’ennemis dans un Action-RPG au parfum de Dark Souls. On a même droit à quelques phases en 2.5D façon Nier Automata.

Shattered : Tale of the Forgotten King sortira très bientôt sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC via l’Epic Games Store. Le titre est toujours disponible via Steam.