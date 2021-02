Shattered Tale of the Forgotten King : Un Dark Souls à la française, notre avis vidéo

Après un financement Kickstarter réussi et une période d’accès anticipé qui a porté ses fruits, le studio français Redlock nous sort ce 17 février Shattered Tale of the Forgotten King. Projet très personnel pour l’équipe, il s’agit d’un action RPG aux inspirations Dark Souls avec une composante plateforme très réussie.

En empruntant une direction artistique sombre et un univers inquiétant qui nous plonge dans le curieux monde de Hypnos, Shattered Tale of the Forgotten King nous fait suivre l’histoire du voyageur, un être à la recherche de son identité. Si vous cherchez à en savoir plus sur le titre, on vous invite à découvrir notre découverte en vidéo. Idéal après vous avoir fait découvrir Blue Fire & Sword of the Necromancer les précédentes semaines.