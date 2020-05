Alors que Shantae and the Seven Sirens s’est doté d’une date de sortie pour ce mois-ci il y a peu de temps, WayForward nous annonce aujourd’hui une nouvelle qui plaira aux fans et collectionneurs.

Nous apprenons ainsi que nous auront droit à une édition physique limitée pour le nouvel opus de la saga. De nouveau proposée en collaboration avec Limited Run Games, cette édition coûtera 34,99$.

Mais ce n’est pas tout, puisqu’une édition collector sera également mise en vente au prix de 69.99$. Cette dernière (exclusive aux versions PS4 et Switch) contiendra le jeu en version physique, un steelbook, la bande-originale sur cd, un poster reversible, 50 cartes de monstres et, cerise sur le gâteau, une cartouche (non fonctionnelle) du jeu pour Game Boy , en souvenir du premier épisode de la licence.

Shantae is back in an all-new tropical adventure where all is not as it seems…

We’re excited to announce physical editions of @WayForward‘s Shantae and the Seven Sirens for PS4 & Switch! Four-week pre-orders open at 10am ET on Friday, May 15 over on https://t.co/5Lksol4sqo. pic.twitter.com/d6QAmO2eeF

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 6, 2020