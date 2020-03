Alors que le titre était jusqu’ici une exclusivité temporaire pour Apple Arcade, Shantae and the Seven Sirens nous livre enfin sa date de sortie sur consoles et PC.

Shantae revient !

Le titre est pour l’instant divisé en plusieurs parties uniquement disponible sur Apple Arcade, sachant que la partie 2 a été mise en ligne aujourd’hui même. Mais WayForward nous annonce une chouette nouvelle en plus de ça. En effet, notre chère Shantae arrivera sur consoles (PS4, Switch, Xbox One) et PC dès le 28 mai pour la somme de 29?99€.

Notez que ces versions seront complètes dès la sortie, pas besoin d’attendre que les différentes parties arrivent comme c’est le cas sur Apple Arcade. Rendez-vous dans quelques mois pour voir ce que vaut ce nouvel opus.