Shame Legacy : Un nouveau survival horror effrayant annoncé et déjà daté

Développé en collaboration par les équipes de Fairyship Games et Revenant Games et repéré par l’éditeur Destructive Creations, Shame Legacy est un nouveau jeu d’horreur en vue à la première personne qui vient d’être dévoilé avec une première bande-annonce. Bien décidé à nous filer la chair de poule, le titre veut nous faire vivre une courte aventure horrifique, qui a déjà sa date de sortie sur PC et consoles.

Face au culte

Le pitch initial du titre est relativement classique pour le genre : vous vous réveillez amnésique en plein milieu d’un village où tout le monde semble être à vos trousses. A vous de vous échapper et de comprendre pourquoi vous en êtes là. Oui, un point de départ cliché, mais qui semble être efficace quand on voit les premières images. On imagine que le jeu ne réinventera pas la roue, en usant des carcans habituels du survival horror.

Il faudra alors avancer, doucement, et alterner entre furtivité et course-poursuite, les moyens de défense étant quasiment inexistants. L’intrigue prend place dans les années 1800, où vous êtes envoyés dans un village cultiste avec l’ensemble des habitants qui vous prennent pour cible. L’aventure sera tout de même jonchée de quelques énigmes qu’il sera nécessaire de résoudre pour progresser.

Shame Legacy est prévu le 30 mai 2023 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam et l’Epic Games Store. Fairyship Games et Revenant Games, les deux studios derrière le développement, sont relativement récents. Le premier, fondé en 2017, est américain et travaillait sur un projet dénommé Testament: The Order of High Humans, qui n’a pas encore vu le jour. Quant au second, il est composé de développeurs québécois, qui semblent travailler sur leur premier jeu.