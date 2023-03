Shame Legacy

Shame Legacy est un jeu de survival horror à la première personne développé en collaboration par Fairyship Games et Revenant Games et édité par Destruction Creations qui se déroule dans un village cultiste du 19e siècle. Les joueurs doivent utiliser la furtivité et la résolution d'énigmes pour survivre, évitant les villageois qui les traquent. Il faut également résoudre le mystère qui les hante et pourchasse en utilisant leur sceptre pour se défendre et en gardant leur état de santé et leur endurance au stress sous contrôle.