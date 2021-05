Shadow Warrior 3 dévoile un nouveau trailer, et sortira aussi sur PS4 et Xbox One

Assurément attendu par les fans de la franchise, Shadow Warrior 3 sortira bel et bien cette année, et le prouve avec cette nouvelle bande-annonce. Les versions PS4 et Xbox One sont également dans les cartons en sus de la mouture PC.

Un nouveau niveau et ennemi, ainsi qu’une nouvelle pétoire au programme

Ce nouveau trailer de Shadow Warrior 3 est une occasion en or pour lui d’exhiber ses quelques nouveautés. S’il y a forcément les arènes dynamiques où il est possible d’utiliser les éléments du décor afin de déchiqueter les nombreux ennemis, une nouvelle créature fait son apparition avec le Gassy Obaryion. Il faut déjà le souligner, ce nouvel adversaire ferait presque penser au Mancubus de DOOM Eternal.

En supplément, ladite vidéo en profite pour nous donner un aperçu d’une nouvelle arme avec le Double Trouble, qui est bien parti pour faire des dégâts monstrueux sur les divers ennemis. Qui plus est, dans ce niveau Doomsday Device qui nous est montré, on y retrouve un gameplay à la Shadow Warrior, mais avec pas mal d’idées chipées à DOOM Eternal que ce soit dans le feeling des gunfights, comme des exécutions assez gores faisant penser aux glory kills du Doom Slayer.

Concrètement, au-delà de ces similitudes, on voit bien que le titre a délaissé son aspect mode semi-ouvert du second volet, pour revenir aux bases du premier opus. Et ce que l’on espère, c’est que le titre ne s’englobera pas non plus dans un DOOM-like de plus, ce qui pourrait être le cas rien qu’avec son esthétique néo japon féodal.

Pour rappel, Shadow Warrior 3 est toujours prévu pour cette année sans plus de précisions sur PC via Steam, PS4 et Xbox One. Une fois encore, on ne sait pas si le soft bénéficiera par la suite d’une mise à niveau gratuite pour les versions PS5 et Xbox Series.