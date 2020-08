Serious Sam 4 : À la rencontre de Croteam, le développeur

Alors qu’il était convenu que Serious Sam 4 débarquerait au mois d’août sur PC et Stadia, le titre sortira finalement le 24 septembre. Qu’à cela ne tienne, pour faire patienter les fans durant le laps de temps les séparant de ce nouvel opus, développeur et éditeur ont décidé de s’atteler à la production de plusieurs vidéos.

Un studio, une histoire

Repoussé mais heureusement pas annulé, Serious Sam 4 s’est relativement peu illustré sur la toile depuis son annonce. Dans l’optique de réparer cette erreur, notamment, les équipes de Croteam et de Devolver Digital se sont mis en tête de réaliser une série de cinq vidéos revenant sur le développement du titre, mais avant tout sur la genèse du développeur.

Cette semaine nous avons donc droit à la première d’entre elles, qui revient sur l’histoire compliquée de la Croatie, pays dans lequel Croteam a été fondé. Une entreprise compliquée, dans une contrée qui connut une histoire pour ainsi dire instable au cours des trente dernières années.

Pour rappel, Serious Sam 4 débarque le 24 septembre sur Google Stadia et PC. Il connaîtra par la suite une parution sur PlayStation 4 et Xbox One.