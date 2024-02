La série TV Knuckles, spin-off des films Sonic, dévoile son premier trailer et sera diffusée dès la fin du mois d’avril

La vie trop tranquille de Knuckles

Cette série Knuckles se concentrera sur la vie du personnage après les événements du deuxième film Sonic, tandis qu’il essaye de s’habituer tant bien que mal à la vie quotidienne, bien plus morne que celle à laquelle il aspire. Idris Elba, qui double le personnage dans la version originale, sera de retour tandis que Sonic et Tails auront aussi droit à quelques apparitions, comme on peut le voir avec ce premier trailer.

Cette vidéo précise également que la série de 6 épisodes sera diffusée à partir du 26 avril prochain sur Paramount+ aux Etats-Unis. Le reste du monde devra simplement attendre le lendemain pour y avoir aussi accès. Une première affiche a également été présentée.