Selon PlayStation, Stellar Blade sortira bien dans le courant de l’année 2024

Bientôt du neuf ?

On a récemment appris que Stellar Blade, anciennement connu sous le nom de Project EVE, serait bien distribué par Sony directement, dans le cadre d’un accord avec le studio Shift Up. De quoi montrer à quel point le constructeur se soucie de ce jeu, qu’il met à nouveau au cœur de son dernier billet sur le PS Blog.

Quelques jeux majeurs confirmés pour ce début d’année (et l’année prochaine dans sa globalité) sont listés, de Tekken 8 à Foamstars en passant par Helldivers 2. Et parmi eux, on retrouve Stellar Blade, dont la sortie est bel et bien précisée pour l’année 2024. On serait même tentés de dire que le jeu semble être prévu pour le printemps étant donné son positionnement dans l’article (entre Rise of the Ronin daté au 22 mars et Destiny 2: La Forme Finale pour le mois de juin), mais ça serait un peu trop s’avancer.

En l’absence de nouvelles concrètes à propos du jeu, on peut estimer qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendent le titre. On le voyait facilement être une nouvelle fois repoussé, mais si tout se passe bien, c’est donc en 2024 que l’on pourra découvrir cette nouvelle licence qui nous fait patienter depuis déjà quelques années.