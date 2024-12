Sega se dit être intéressé à l’idée de lancer son propre service d’abonnement

Dans un monde principalement dominé par le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus, les éditeurs ont moins d’intérêt à lancer leur propre service d’abonnement. Ce qui n’empêchent pas certains de s’y essayer avec plus ou moins de succès, à l’image d’Electronic Arts et Ubisoft. Et bientôt Sega ? L’idée ne semble en tout cas pas déplaire à l’éditeur, qui veut montrer que l’industrie doit compter sur lui dans les prochaines années.