SEGA of America et Neamedia dévoilent une nouvelle gamme de figurines Sonic

Si vous êtes amateurs de figurines et fan de Sonic, la nouvelle pourra peut-être vous intéresser. SEGA of America et Neamedia ont uni leurs forces et proposent une série de figurines à l’effigie du hérisson bleu.

Sonic & Sonic & Sonic

Si vous aimez le design classique de la mascotte de SEGA du temps de la Megadrive, l’une de ces trois figurines collectors (ou bien les trois pourquoi pas) pourrait bien vous faire de l’œil. Ces statuettes font 13 centimètres de haut et existent en 3 coloris : classique, gris et bleu. Elles ont en résine et peinte à la main avec une finition laquée pour un poids de 300 grammes. Le prix de chacune d’elle est fixé à 39.99€ sachant que la livraison est gratuite.

Si jamais vous êtes conquis avec ces visuels, sachez qu’elles sont en précommande sur le site de Neamedia. Elles seront en tout cas officiellement disponibles en mai prochain. Le timing est d’ailleurs assez propice puisque « Sonic 2, Le Film » sort aujourd’hui même dans les salles obscures française.

Notons également que l’on attend une série d’animation Netflix cette année avec « Sonic Prime ». En ce qui concerne le jeu vidéo, on est toujours en attente de nouvelles informations pour le projet très ambitieux de SEGA : Sonic Frontiers.