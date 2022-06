Sega annonce la Mega Drive Mini 2, qui sortira dès cet automne au Japon

Sega nous avait donné rendez-vous aujourd’hui pour nous présenter un stream mystérieux, même si l’identité des invités laissait facilement supposer que l’on allait parler de consoles ou de jeux rétros. Et bingo, puisque l’éditeur japonais a annoncé qu’une nouvelle console mini allait voir le jour, et il s’agit ni plus ni moins que de la Mega Drive Mini 2, qui fait donc suite à la première, avec vous vous en doutez, encore plus de jeux intégrés.

Quand sortira cette Mega Drive Mini 2 ?

Cette Mega Drive Mini 2 va donc inclure plus de 50 jeux Mega Drive (soit 8 de plus que la première console mini), avec même la présence de titres en provenance du catalogue Mega CD. Voici une première liste de jeux confirmés pour le moment pour la Mega Drive Mini 2 :

Silpheed (Mega CD)

Shining Force CD (Mega CD)

Sonic CD (Mega CD)

Mansion of Hidden Souls (Mega CD)

Popful Mail (Mega CD)

Virtua Racing (Mega Drive)

Bonanza Bros (Mega Drive)

Shining in the Darkness (Mega Drive)

Thunder Force IV (Mega Drive)

Magical Taruruto (Mega Drive)

Fantasy Zone (Mega Drive)

Notez que Fantasy Zone sera un nouveau portage basé sur le travail effectué sur Super Fantasy Zone.

On apprend dans le même temps que des accessoires vont voir le jour, comme la Mega Drive Tower Mini 2, qui va inclure une réplique du Mega CD 2, qui comprendra une cartouche mini de Virtua Racing et un mini CD de Sonic CD, qui seront donc là avant tout pour la déco, et rien de plus.

Pour le moment, on sait que cette Mega Drive Mini 2 sortira au Japon le 27 octobre prochain, à un prix de 9 980 yens, soit environ un peu plus de 70 euros chez nous.

Aucune date de sortie n’a été indiquée pour l’Occident pour le moment, mais nul doute que cette machine arrivera aussi dans nos contrées tôt ou tard.