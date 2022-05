Sega va annoncer un nouveau projet lors d’un stream le 3 juin

Le mois de juin risque d’être très chargé en annonces, et chez Sega, on attend impatiemment de découvrir plus en détails Sonic Frontiers, qui devrait logiquement être présent lors du Summer Game Fest étant donné qu’il est toujours prévu pour cette année. Mais en plus de ce titre, Sega a un autre projet en préparation, et l’éditeur prévoit de lui consacré un live stream spécial qui aura lieu la semaine prochaine.

A quoi s’attendre ?

Sega annonce vouloir lever le voile sur un projet inédit dès le 3 juin prochain à 13 heures (heure française), avec un live qui sera à suivre sur YouTube. Tout cela sera présenté par Hiroyuki Miyazaki (manager exécutif de Sega), Yosuke Okunari (producteur créatif chez Sega) et Misuzu Araki.

Il ne faut pas forcément s’attendre au reveal d’un nouveau jeu ici, mais peut-être d’un nouvel accessoire, voire d’une nouvelle console étant donné que les deux premiers intervenants sont spécialisés dans le rétro. Une nouvelle console mini en approche ? On espère en tout cas que cela ne sera pas lié à des nouveautés buisines un peu moins excitantes (pour rester poli), comme l’officialisation de Sega NFT. Allez, on reste optimiste.