Sea of Thieves débarque sur Steam le 3 juin

Sorti en 2018, Sea of Thieves, disponible sur Xbox One et exclusivement via le Microsoft Store dans sa version PC, vogue vers de nouveaux horizons pour jeter l’ancre sur la plateforme de Valve.

Sea of Thieves accoste sur Steam

Annoncée par Rare et Microsoft sur Steam, la date de sortie du jeu est fixée au 3 juin prochain, et l’éditeur se dit impatient d’accueillir de nouveaux moussaillons dans son équipage :

« Nous somme ravi de vous annoncer la sortie de notre aventure flibustière Sea of Thieves sur Steam le 3 juin 2020. Depuis maintenant plus de deux as, les membres de notre communauté ont navigué librement vers de fantastiques aventures avec le Xbox Game Pass ainsi que sur Xbox One et Windows 10, mais alors que nous nous élançons toutes voiles dehors, nous sommes impatients de faire monter à bord une toute nouvelle communauté de joueurs PC. Nous avons hâte d’accueillir parmi nous ces fervents corsaires et de les voir découvrir par eux-même le vaste monde de Sea of Thieves. »

Sea of Thieves sera disponible sur Steam le 3 juin au prix de 39,99 €