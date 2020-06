Scorn : la bande-annonce de l’Inside Xbox tournait … sur PC

Scorn, titre développé par Ebb Software, avait été l’un des jeux présenté lors de l’Inside Xbox consacré aux jeux qui débarqueront sur la prochaine génération, à savoir la Xbox Series X. Seulement voilà, la démo technique montrée par Microsoft tournait sur PC avec une carte graphique RTX 2080Ti, rien que ça.

Difficile d’y croire

Au début du trailer, il est indiqué que c’est bel et bien le moteur du jeu qui est utilisé et que la qualité visuelle devrait être identique sur Xbox Series X. Difficile néanmoins de croire qu’une console puisse afficher le même rendu en 4K/60 FPS qu’une machine possédant une RTX 2080Ti même si c’est ce que nous vend la bande-annonce … Après tout on nous avait également promis du gameplay pour Assassin’s Creed Valhalla.

Nous attendrons donc de voir si les propos de Ljubomir Peklar, game director de Ebb Software, qui a expliqué à nos confrères de WCCFTech que la présentation avait été effectuée sur PC si le studio est capable des mêmes prouesses sur la prochaine console de Microsoft. Scorn n’a pas encore de date de sortie mais sera une exclusivité Series X avant d’arriver sur PC un peu plus tard.