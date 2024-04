Avec des duels en ligne ou en local

Vous l’aviez peut-être découvert lors du dernier AG French Direct, Sclash est un jeu de combat en 2D qui a la particularité de tout miser sur un seul coup fatal. Avec sa bonne quinzaine d’arènes et ses différents samouraïs jouables, le titre met en avant la dextérité et fait ressentir la tension que pourraient avoir deux guerriers face à face. Et s’il était déjà disponible sur PC depuis l’été dernier, des versions consoles avaient été promises.

C’est l’heure de confirmation puisque le studio français Bevel Bakery vient d’annoncer un rendez-vous : Sclash sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch le 2 mai prochain. Dans deux semaines donc, où l’on pourra se défier aussi bien en ligne qu’en local. Cependant, pas de version physique évoquée, malgré Maximum Entertainment derrière la publication. Et si vous souhaitez en savoir plus, notre test est toujours en ligne.