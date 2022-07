SBK22 : Le jeu de motos lâche ses premières images de gameplay

Très habitué aux jeux de motos, Milestone va rempiler cette année pour une nouvelle adaptation : avec SBK22, le studio milanais fait revenir une licence vieille de 10 ans en reprenant le championnat officiel 2022 du Motul FIM Superbike World Championship. Après avoir lâché ses premiers détails, le titre présente aujourd’hui ses premières séquences de gameplay.

Direction Portimao

Pour illustrer ces premières séquences de gameplay, Milestone nous envoie au Portugal, sur l’emblématique circuit de Portimao. A travers deux minutes de bande-annonce, on peut y découvrir un tour de circuit avec la présence des pilotes et marques officiels avec lvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Alex Lowes, Jonathan Rea, Toprak Razgatlıoğlu et Andrea Locatelli à l’image. Cela vous permet d’avoir un premier avis sur les mécaniques en attendant sa sortie.

SBK22 est prévu pour le 15 septembre 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.